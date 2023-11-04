Оккупанты снова ударили по Херсону – есть пострадавшие (фото)

Россияне в очередной раз обстреляли Херсон.

Оккупационная армия России 4 ноября, после 11:00, ударила по Корабельному району Херсона. В результате атаки пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Удар по Херсону 4 ноября 2023 / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Удар по Херсону 4 ноября 2023 / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Удар по Херсону 4 ноября 2023 / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Предварительно, пострадали два человека. Это 82-летняя женщина и 84-летний мужчина. Каретой "скорой" пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи", — добавил он.

Напомним, за сутки оккупанты обстреляли девять областей – есть пострадавшие и разрушения.

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