Оккупанты снова ударили по Херсону – последствия вражеской атаки (фото)

В ночь на 19 июня армии России снова безжалостно обстреливала Херсон. В результате атаки возникло сразу несколько пожаров: возгорание газового резервуара на одной из заправок города и на территории одного из предприятий.

МВД обнародовало фото ликвидации последствий вражеской атаки.

В Херсоне горели складские помещения, выставочные залы и хозпостройки.

Спасатели одновременно тушили сразу несколько пожаров под угрозой повторных обстрелов.

Оккупанты снова ударили по Херсону.

Оккупанты снова ударили по Херсону.

Оккупанты снова ударили по Херсону.

Оккупанты снова ударили по Херсону.

Напомним, около полуночи в ночь на 19 мая в Херсоне раздались звуки взрывов.

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