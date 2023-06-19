Оккупанты снова ударили по Херсону – последствия вражеской атаки (фото)

Чрезвычайники ликвидировали последствия ночных обстрелов Херсона.
В ночь на 19 июня армии России снова безжалостно обстреливала Херсон. В результате атаки возникло сразу несколько пожаров: возгорание газового резервуара на одной из заправок города и на территории одного из предприятий.
МВД обнародовало фото ликвидации последствий вражеской атаки.
В Херсоне горели складские помещения, выставочные залы и хозпостройки.
Спасатели одновременно тушили сразу несколько пожаров под угрозой повторных обстрелов.
Напомним, около полуночи в ночь на 19 мая в Херсоне раздались звуки взрывов.
Читайте также: