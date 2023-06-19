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Оккупанты снова ударили по Херсону – последствия вражеской атаки (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
200
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты снова ударили по Херсону – последствия вражеской атаки (фото)

Оккупанты снова ударили по Херсону. / Фото: МВД

Чрезвычайники ликвидировали последствия ночных обстрелов Херсона.

В ночь на 19 июня армии России снова безжалостно обстреливала Херсон. В результате атаки возникло сразу несколько пожаров: возгорание газового резервуара на одной из заправок города и на территории одного из предприятий.

МВД обнародовало фото ликвидации последствий вражеской атаки.

В Херсоне горели складские помещения, выставочные залы и хозпостройки.

Спасатели одновременно тушили сразу несколько пожаров под угрозой повторных обстрелов.

Оккупанты снова ударили по Херсону. / ©
Оккупанты снова ударили по Херсону.
Оккупанты снова ударили по Херсону. / ©
Оккупанты снова ударили по Херсону.
Оккупанты снова ударили по Херсону. / ©
Оккупанты снова ударили по Херсону.
Оккупанты снова ударили по Херсону. / ©
Оккупанты снова ударили по Херсону.

Напомним, около полуночи в ночь на 19 мая в Херсоне раздались звуки взрывов.

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Дата публикации
Просмотры
200
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