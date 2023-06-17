Оккупанты снова ударили по Никопольщине из артиллерии – есть разрушения и пострадавшие

Российские захватчики продолжают обстреливать мирное население Никопольского района Днепропетровской области. В ночь на 17 июня под огнем вражеской артиллерии снова оказались Марганецкая громада и Никополь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Никополе повреждено коммунальное предприятие, восемь частных домов. Изуродованы хозяйственные постройки и линии электропередач.

Ранение получила женщина, которую госпитализировали. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Напомним, появились новые спутниковые снимки последствий затоплений в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС.

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