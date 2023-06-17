Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты снова ударили по Никопольщине из артиллерии – есть разрушения и пострадавшие

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
166
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты снова ударили по Никопольщине из артиллерии – есть разрушения и пострадавшие

оккупанты снова ударили по Никопольщине из артиллерии. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Враг нанес удар по Никопольскому району.

Российские захватчики продолжают обстреливать мирное население Никопольского района Днепропетровской области. В ночь на 17 июня под огнем вражеской артиллерии снова оказались Марганецкая громада и Никополь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Никополе повреждено коммунальное предприятие, восемь частных домов. Изуродованы хозяйственные постройки и линии электропередач.

Ранение получила женщина, которую госпитализировали. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Напомним, появились новые спутниковые снимки последствий затоплений в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС.

Читайте также:

Море пахнет рекой: вода после подрыва Каховской ГЭС несет коктейль из инфекций и палочек

Море пахнет рекой: вода после подрыва Каховской ГЭС несет коктейль из инфекций и палочек

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
166
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация