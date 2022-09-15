Оккупанты снова ударили ракетами по Запорожью: что известно

В результате российской атаки, по предварительным данным, никто не пострадал.

Российская армия в ночь на 15 сентября нанесла удар по Запорожью. Зафиксирован прилет рядом с одним из инфраструктурных предприятий города.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"В настоящее время известно, что в здании вылетели стекла. Кроме того, из-за повреждений возникло обесточивание", — написал он.

По предварительной информации, пострадавших в результате российской атаки нет.

Напомним, в ночь на 15 сентября российская армия обстреляла также Киевский район Харькова.

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