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Оккупанты снова всю ночь обстреливали Сумскую область: глава ОВА сообщил подробности

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Оккупанты снова всю ночь обстреливали Сумскую область: глава ОВА сообщил подробности

Фото: Валентин Резниченко

За ночь на 30 мая российские оккупанты 4 раза обстреляли пограничные территории Сумской области.

По предварительным данным жертв нет, разрушения уточняются.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"С 00:00 до 8 утра по территории области враг произвел 4 обстрела приграничных территорий", — подчеркнул он.

  • Два авиаудара ракетами с территории РФ по территории Хотинской громады Сумского района.
  • Шесть "выходов" из реактивной системы залпового огня с территории России по территории Сумского района.
  • Около 10 прилетов из САУ по территории Белопольской громады Сумского района. Огонь вели с территории России.
  • Около 8 выстрелов из миномета с территории РФ по территориям Середино-Будской громады Шосткинского района.

Стоит отметить, что ночью прогремели несколько взрывов в Сумском районе, но тогда о деталях ничего не сообщалось.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 96-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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