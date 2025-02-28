Оккупанты снова заявили о продвижении: что происходит на Курщине

Россияне сообщили о продвижении в двух населенных пунктах.

Российские войска продолжают атаковать Курскую область. Бои продолжались северо-западнее Суджи возле Старой Сорочины и севернее Суджи возле Малой Локни.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Министерство обороны России (МО) заявило 27 февраля, что оккупанты захватили Никольское (к северу от Суджи). Российские пропагандисты утверждали, что россияне захватили Новую Сорочину (к северо-западу от Суджи) и продвинулись к югу от населенного пункта.

27 февраля командир украинского взвода, действующий в Курской области, заявил, что российские силы в Курской области часто атакуют небольшими пехотными группами. Командующий отметил, что северокорейские войска обычно атакуют группами от 10 до 15 человек, в то время как россияне обычно атакуют небольшими группами из двух-трех человек. Командир добавил, что северокорейские силы ранее атаковали группами до 50 человек.

Напомним, на февраль 2025 года Курская операция остается одним из приоритетов украинской армии, заявляет главком ВСУ Александр Сырский.

Среди ее задач он называет отвлечение российских сил от других направлений и подъем морального духа украинского войска и нации.

Комментаторы из разных лагерей все чаще оценивают ситуацию в Курской области как безрадостную. Западные и украинские обозреватели не видят перспектив развития еще в сентябре успешного наступления ВСУ.

Однако и россияне также в последнее время все чаще выражают уныние и разочарование ходом событий.

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