Оккупанты сняли свой флаг в Херсоне: глава области предупреждает о провокациях

Оккупанты в Херсоне сняли свой флаг, чтобы создать провокацию для ВСУ.

Оккупанты в Херсоне сняли свои триколоры со здания Херсонской областной государственной администрации. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич убежден, что таким образом россияне пытаются специально создать иллюзию того, что они покидают город.

Об этом Янушевич написал в своем Telegram.

"Оккупанты создают иллюзию, что якобы они покидают Херсон — из города убрали вражеские блокпосты и военных РФ стало меньше. Так они хотят ввести нас в заблуждение", — убежден глава области.

Янушевич призвал херсонцев, решивших остаться во временно оккупированном городе, позаботиться о своей безопасности.

"Подготовьте тревожный чемоданчик, запасы продовольствия и укрытия", — призвал глава Херсонской ОВА и подчеркнул, что Херсон, как и каждый украинский населенный пункт, непременно будет освобожден от российских оккупантов и над ним будет развеваться сине-желтый флаг.

Напомним, в ВСУ также предполагают, что оккупанты умышленно сняли свой флаг, ведь готовят провокации. Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк считает, что россияне хотят показать, что их военных якобы нет в городе.

Читайте также: