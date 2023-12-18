Оккупанты со "Шторм-Z" возвращаются на передовую с незажившими и даже ампутированными конечностями — британская разведка

У заключенных наемников "Шторм-Z" часто нет документов, необходимых для доступа к военным госпиталам.

Штрафные подразделения российских захватчиков из "Шторм-Z" возвращаются к выполнению боевых задач с незажившими ранами, а то и после ампутаций конечностей.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии 18 декабря.

"Это следует из проверенных сообщений о том, что члены "Шторм-Z", донецких боевиков и группы Вагнера часто получали минимальное лечение или вообще не получали его", — отмечают аналитики.

Разведывательное сообщество Минобороны Британии отмечает, что наемники из осужденных, составляющие значительную часть подразделений "Шторм-Z", испытывают плохое отношение, а одной из причин этого является то, что заключенные часто не имеют документов, необходимых для доступа к военным госпиталям.

"Отсутствие должной медицинской помощи на театре боевых действий приведет к тому, что административное и медицинское бремя снова ляжет на плечи непосредственно подразделений войск", — резюмируют в разведке.

Напомним, по данным издания Bloomberg, ВСУ сформировали батальон из россиян, которые будут воевать против оккупантов.

Читайте также: