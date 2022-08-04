Оккупанты со значительными потерями отступили на 14 участках: какая ситуация в Луганской области

Оккупанты каждый день пытаются улучшить тактическое положение за счет мощной работы артиллерии и многочисленных штурмовых действий.

Об этом 4 августа сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Так, за прошедшие сутки врагом были выпущены три ракеты, пять раз применена ствольная артиллерия, еще пять – реактивная. Атаки врага поддерживались минометными и танковыми обстрелами. В районах восьми населенных пунктов россияне бомбили с воздуха.

"Они не считают потери, потому что преимущественно гибнут жители оккупированных территорий. Россиянам они не нужны на будущее, потому что уже восемь лет население "ЛНР" является бременем для бюджета РФ. Сейчас эти финансовые потери мужчины и отрабатывают. На оккупированных в 2014 году территориях уже мобилизовали всех, кого можно. Сейчас забирают даже незаменимых шахтеров. Эйфория "асвабаждения" быстро прошла и в недавно захваченных городах и селах. Потому что нужно оправдываться на фронте. Страдают те, кто не успел эвакуироваться в безопасные регионы Украины. Их направляют в военкоматы против воли", – отмечает Гайдай.

Он добавляет, что по имеющейся информации, только в Старобельске на этой неделе уже отправили на фронт около 80 человек. Ими и пополняется состав штурмовых групп, которые ВСУ регулярно обезвреживаются. Так, 3 августа оккупанты вынуждены были отступить со значительными потерями на 14 участках, где они пытались улучшить тактическое положение.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 162-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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