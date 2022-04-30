Оккупанты собирают дополнительные силы для новых атак на востоке: Зеленский указал, где они концентрируют усилия

Оккупанты собирают дополнительные силы для новых атак на востоке: Зеленский указал, где они концентрируют усилия

Президент Владимир Зеленский сообщил 30 апреля, что российские войска собирают дополнительные силы для новых атак на востоке Украины и назвал, где оккупанты концентрируют свои усилия.

Глава государства подчеркнул, что в войне в Украине Россия потеряла уже более 23 тысяч своих военных.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

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"Оккупанты собирают еще дополнительные силы для новых атак против наших военных на востоке государства. Нагнали подкрепление на Харьковщину. Пробуют усилить давление на Донбассе. Они потеряли в боях этой бессмысленной для России войны уже более 23 тысяч солдат, но не останавливаются", — рассказал президент.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 66-го дня войны с Россией

Напомним, 30 апреля в Минобороны Украины тоже сообщили, что российские войска постепенно повышают интенсивность ведения наступления на востоке одновременно по всем направлениям и готовятся к еще большей активизации боевых действий.

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