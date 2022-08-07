Оккупанты собирают фото местности через приложение с квест-заданиями: власти Никополя обратились к людям

В Никополе призывают родителей проверить телефоны детей, поскольку россияне, жестоко бомбящие город, используют детей и подростков для сбора информации для дальнейших атак.

Спецслужбы страны-агрессора разработали приложение с квест-задачами по фотографированию объектов и участков интересующей оккупантов местности.

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в Telegram-канале.

Отмечается, что после того, как оккупанты получают фотоснимки с данными геолокации, они отправляются к разработчикам программного обеспечения в обмен на денежное вознаграждение. Собранная таким образом информация используется врагом для нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры в Украине.

"Для сбора информации используются взрослые и подростки, проживающие на территории Украины. Пожалуйста, просмотрите содержимое мобильных телефонов ваших детей, в случае обнаружения подобного программного обеспечения – удалите его и проведите разъяснительные беседы", – говорится в сообщении.

Отмечается, если подобное приложение будет найдено в телефонах совершеннолетних граждан – к ним будут применены санкции, предусмотренные уголовным кодексом Украины.



"Информацию о подозрительных лицах можете направлять в частные сообщения на моей странице в социальной сети "Фейсбук". За подтвержденных коллаборантов установлено вознаграждение в размере 100 у.е", — добавил Евтушенко.

Напомним, Ким рассказал, как николаевцы отказываются от долларов и бесплатно сдают предателей.

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