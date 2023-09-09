Оккупанты собирают новые штурмовые отряды из разбитых подразделений — ВСУ

На Купянском направлении оккупанты собирают новые штурмовые отряды из разбитых ВСУ подразделений. Кроме того, россияне привлекают солдат из тыловых подразделений.

Об этом во время телемарафона сообщил руководитель прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

"Противник завершает формирование своих штурмовых подразделений на Купянском направлении. Они собирают эти силы с разбитых Силами обороны Востока подразделений и формируют штурмовые отряды", — рассказал он.

По словам Евлаша, у россиян не хватает кадров. Ведь "эти штурмовые отряды формируются даже из представителей тыловых подразделений, не имеющих опыта и не имеющих отношения к подобному виду боевых действий". В частности, в армию приобщают связистов.

Напомним, американские аналитики Института изучения войны сообщали, что российские военные внесли значительные изменения в командование и управление из-за украинского контрнаступления. Российская группировка вооруженных сил в Украине состоит как из регулярных, так и нерегулярных подразделений, которые часто разворачиваются вместе и отдельно от соответствующих главных формирований, что еще больше усложняет усилия по горизонтальной интеграции подразделений.

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