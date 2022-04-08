Оккупанты собирают тела жителей на улицах: какая ситуация в Мариуполе утром 8 апреля

Что происходит в Мариуполе.

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на захвате города. В нем до сих пор нет света, воды, отопления, связи и продуктов, в ловушке остается более 100 тысяч человек.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 7 апреля.

Можно эвакуироваться из Мариуполя в Запорожье

В пятницу, 8 апреля, можно эвакуироваться из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте. Был согласован соответствующий гуманитарный коридор, сообщила министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Оккупанты сосредоточивают усилия на захвате Мариуполя и наступлении на Изюм

Армия Российской Федерации сосредотачивает свои усилия в Донецкой области, в частности на захвате Мариуполя, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Кроме того, оккупанты пытаются вести наступление в районе города Изюм Харьковской области. А также в прорыве обороны группировки Объединенных сил в Донецком направлении.

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Зеленский рассказал о зверствах оккупантов в Мариуполе

Оккупанты собирают трупы на улицах Мариуполя, вывозят их и могут использовать в других местах в соответствии с разработанными пропагандистскими сценариями, рассказал президент Владимир Зеленский.

"А что же будет, когда мир узнает всю правду о том, что российские военные натворили в Мариуполе? Там почти на каждой улице – то, что мир увидел в Буче и других городках Киевской области после ухода российских войск. Такая жестокость, столь страшные преступления ", – сообщил президент.

Россия начала новую депортацию людей с юга Украины

Россия приступила к новой депортации людей с юга Украины. Уже как минимум десятки тысяч людей вывезены на территорию РФ и на временно оккупированные территории Украины – это жители Мариуполя и других городов и общин, которые оказались под ударами российских войск, рассказал Зеленский.

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Зеленский призвал Грецию использовать свое влияние и возможности для спасения Мариуполя

Глава государства отметил, что каждое его утро начинается с Мариуполя. Он призвал сделать больше для того, чтобы "Россия начала искать мир и отказалась даже от мечты о покорении Украины".

"Уже больше месяца каждое мое утро начинается с Мариуполя. С того, что происходит в этом украинском городе, который русские войска просто уничтожают. Такого не было в истории Европы в течение всех лет после Второй мировой войны – чтобы какой-то город разрушали в пепел, уничтожали полностью. Чтобы его блокировали, и убивали его жителей голодом, жаждой", — сказал он.

Врач из Мариуполя рассказал о спасении людей и ужасе войны

Заведующий отделением анестезиологии областной больницы интенсивного лечения города Мариуполя Александр Билаш, видеообращение после безуспешной реанимации маленькой девочки к Путину с которым облетело весь мир, рассказал, как три недели непрерывно спасал жизнм гражданских и военных.

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В Мариуполе погиб 20-летний украинский защитник

В Мариуполе погиб 20-летний украинский воин, отдавший жизнь, спасая друзей, попавших под обстрел российских оккупантов. Об этом сообщил один из боевых товарищей павшего защитника и показал фотозащитника.

Напомним, российские захватчики не дают уехать мирным жителям с временно оккупированной территории, а также препятствуют эвакуации из свободной части Донецкой области.

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Врач из Мариуполя рассказал, как спасал детей и женщин из роддома

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