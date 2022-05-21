Оккупанты собираются еще раз навести понтон и форсировать реку Северский Донец — Генштаб

Военные страны-агрессора России не теряют надежды форсировать реку Северский Донец.
На Славянском направлении россияне пытаются возобновить наступательные действия. В частности, для обеспечения форсирования реки планируется наведение переправы.
Об этом сообщили 21 мая в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.
Отмечается, что в этом районе наблюдается сосредоточение специальной техники наведения понтонно-мостовой переправы оккупантов.
"На Лиманском направлении оккупанты планируют возобновить наступательные действия в направлении Ямполь – Северск. Для усиления группировки войск и активизации наступления оккупанты осуществляют опрокидывание дополнительных подразделений", — говорится в сводке.
В свою очередь, на Донецком направлении противник ведет активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.
Напомним, начались 87 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Враг обстрелял приграничные районы Сумщины и Черниговщины, планирует форсировать Северский Донец. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 21 мая.
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