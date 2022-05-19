Оккупанты собираются принудительно вывезти еще более 500 человек: какая ситуация в Мариуполе 19 мая

Оккупанты собираются принудительно вывезти еще более 500 человек: какая ситуация в Мариуполе 19 мая

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен российскими оккупантами. Они сосредотачивают усилия на блокировке подразделений ВСУ в районе завода "Азовсталь". Продолжают наносить артиллерийские и авиационные удары.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 18 мая.

Оккупанты готовят к принудительному вывозу в РФ более полутысячи мариупольцев, среди них — 55 детей

Оккупанты в Донецкой области готовят к принудительному вывозу из Украины в Россию еще 539 человек, среди них 55 детей. Этих людей минувшие сутки вывезли из Мариуполя в фильтрационный лагерь поселка Безымянное. Оттуда их планируют переправить в РФ. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Процесс сложный": Подоляк об эвакуации защитников из "Азовстали"

Эвакуация украинских защитников с завода "Азовсталь" в Мариуполе продолжается. Но этот процесс сложный. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, к освещению этого вопроса нужно относиться очень осторожно, ведь Россия также вовлечена в этот процесс, и может использовать какие-либо заявления в свою пользу.

Фото: Associated Press

Азовскому морю грозит полное вымирание: бомбардировка "Азовстали" может привести к утечке яда

Азовскому морю грозит полное вымирание. Бомбардировка российскими оккупантами "Азовстали" в Мариуполе могла повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода. Утечка этой жидкости полностью убьет все живое в море. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

В Мариуполе основной контроль над городом осуществляют "волонтеры" из России — советник городского головы

В Мариуполе основной контроль над городом осуществляют "волонтеры" из России. Именно они контролируют гуманитарный процесс: от раздачи гражданам необходимого до проведения фильтрационных процедур. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Фото: Associated Press

Кремль хочет продать хоть какую-нибудь победу: Жданов о том, почему РФ согласилась на эвакуацию из "Азовстали" защитников Мариуполя

В американском институте изучения войны предположили, что президент страны-агрессора Владимир Путин мог согласиться на обмен украинских защитников Мариуполя с "Азовстали", чтобы погасить недовольство россиян неудачами российской армии в захватнической войне против Украины.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, это вполне возможно. Кремль мог на это пойти, чтобы продать своему обществу хоть какую-нибудь победу в этой войне.

"Загар на десятках тысяч убитых": Подоляк отреагировал на планы Пушилина по Мариуполю

Российские оккупанты, временно захватившие Мариуполь, во главе с диктатором РФ Владимиром Путиным хотят совершить в разрушенном ими городе "курорт". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что всем, кто захочет "позагорать на пляже" так называемого "курорта" в украинском Мариуполе, украинские спецслужбы выпишут индивидуальный "горячий тур".

Фото: Associated Press

"Я даже не могу посчитать, скольких мы спасли": фельдшер из Мариуполя рассказал, что происходило в городе в марте

Александр Коновалов – фельдшер подстанции "скорой" в Мариуполе и студент Донецкого национального медуниверситета оказывал первую помощь мариупольцам. "Мы решили ехать из Мариуполя, когда оккупанты запретили передвигаться на машинах экстренной помощи", – рассказывает Александр Коновалов.

Из города Александра и его коллег, как сообщил он позже, удалось выехать в середине марта, а до этого они круглосуточно жили на подстанции и оказывали помощь пострадавшим.

ВСУ сорвали первые попытки захватить Мариуполь: это привело к значительным потерям армии РФ — британская разведка

Несмотря на то, что российские силы окружали Мариуполь более десяти недель, стойкое сопротивление украинской армии задержало возможность России получить полный контроль над городом. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании. Это сорвало ранние попытки РФ захватить ключевой город и привело к человеческим потерям среди русских войск.

Напомним, Россия могла согласиться на эвакуацию военных из "Азовстали", чтобы как можно быстрее объявить о взятии Мариуполя. Теперь Кремль может отказаться от обмена украинских защитников. Такое мнение высказали в американском Институте изучения войны.

Бойцы Мариуполя: герой, сделавший фотографии раненых на заводе "Азовсталь"

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