Оккупанты собираются провести мобилизацию после псевдовыборов в Луганской области — АТЕШ

Фейковые "выборы" в Луганской области дают оккупантам возможность обновить списки и мобилизовать новых людей для войны в Украине.

Российские захватчики после проведения фейковых "выборов" в Луганской области планируют мобилизовать новых людей для войны в Украине.

Об этом сообщает движение АТЕШ со ссылкой на слова анонимного "начальника полиции" одного из отделов оккупированного города.

"Агент "АТЕШ" передал нам информацию о том, что после псевдо-выборов в Луганской области оккупационные власти планируют провести мобилизацию для пополнения рядов ВС РФ. Эти "выборы" дают им возможность обновить списки и мобилизовать новых людей, которых они как пушечное мясо бросают на убой под ВСУ", — говорится в сообщении.

Напомним, в Крыму во время уточнения списков для голосования на псевдо-выборах данные мужчин передают в местные военкоматы, чтобы затем во время фейковых "выборов" раздать мужчинам повестки на войну.

В то же время на территориях, где уже начались так называемые "выборы", российские оккупанты столкнулись с нежеланием украинцев участвовать в них. Поэтому оккупанты ходят к людям, заставляя голосовать даже по паспорту Украины.

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