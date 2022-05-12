Оккупанты собираются выдавать российские паспорта на временно захваченных территориях Украины

Оккупанты на захваченных территориях готовятся выдавать украинцам российские паспорта.

На временно занятых территориях оккупационная "власть" проводит мероприятия по "включению" захваченных территорий Украины в состав России.

Об этом сообщил спикер Минобороны Александра Мотузяныка во время брифинга.

"Российские военно-гражданские администрации проводят мероприятия по подготовке интеграции оккупированных территорий в состав России. В том числе: изменения административно-территориального разделения; адаптация правоохранительной, банковской и пограничных систем к российскому законодательству; подготовка нормативно-правовой базы для выдачи паспортов РФ и т.д.", – отметил Мотузяник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что развязанная Россией война завершится тогда, когда Украина вернет свои территории, людей, мир, свободу и право выбора. Важно, чтобы Россия села за стол переговоров и поняла неотвратимость наказания и большую ошибочность своих шагов.

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