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Оккупанты собираются выдавать российские паспорта на временно захваченных территориях Украины

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Оккупанты собираются выдавать российские паспорта на временно захваченных территориях Украины

Фото: Людмила Денісова / Facebook

Оккупанты на захваченных территориях готовятся выдавать украинцам российские паспорта.

На временно занятых территориях оккупационная "власть" проводит мероприятия по "включению" захваченных территорий Украины в состав России.

Об этом сообщил спикер Минобороны Александра Мотузяныка во время брифинга.

"Российские военно-гражданские администрации проводят мероприятия по подготовке интеграции оккупированных территорий в состав России. В том числе: изменения административно-территориального разделения; адаптация правоохранительной, банковской и пограничных систем к российскому законодательству; подготовка нормативно-правовой базы для выдачи паспортов РФ и т.д.", – отметил Мотузяник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что развязанная Россией война завершится тогда, когда Украина вернет свои территории, людей, мир, свободу и право выбора. Важно, чтобы Россия села за стол переговоров и поняла неотвратимость наказания и большую ошибочность своих шагов.

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