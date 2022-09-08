Оккупанты собираются вывезти местных из некоторых районов на Харьковщине: куда эвакуируют людей — не говорят

Оккупационные власти захваченной части Харьковщины заявили, что собираются эвакуировать местных из Купянского и Изюмского районов.

"Власть" захваченной Россией части Харьковщины объявила, что эвакуирует по крайней мере детей и женщин из Купянского и Изюмского районов якобы из-за "постоянных обстрелов ВСУ ". Куда именно вывезут людей – не говорят.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на заявление так называемого "руководителя военно-гражданской администрации" Виталия Ганчева.

Он заявил, что Купянский и Изюмский районы Харьковщины находятся "под ракетными атаками" со стороны якобы "вооруженных формирований Украины".

Сегодня в городе Купянске складывается такая ситуация, что мы просто вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей и женщин из-за того, что город находится под ракетными атаками со стороны вооруженных формирований Украины. Это касается практически всего Купянского, Изюмского районов. Они (атаки — ред.) нанесли серьезный материальный и моральный ущерб населению", — сказал он.

Напомним, украинские силы использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться по меньшей мере на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области, отвоевав около 400 квадратных километров территории.

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