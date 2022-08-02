Оккупанты собрали на юге около 30 БТГ для наступления на Кривой Рог и Николаев — Арестович

В то же время качество этих войск очень низкое, штаты БТГ "дутые", поэтому жителям этих городов "обморок" не стоит, отметил советник главы ОП.

Оккупанты собрали на юге около 30 батальонно-тактических групп для наступления на Кривой Рог и Николаев.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгина Live".

"В то же время качество этих войск очень низкое, штаты БТГ "дутые", поэтому жителям этих городов "обморок" не стоит", — отметил он.

Также Арестович сообщил, что россиянам на юге поставлена задача быть готовыми к наступлению 6 августа.

Фото: скриншот с видео

Напомним, в конце июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ближайшие 3-6 недель станут решающими в освобождении оккупированных территорий, в частности, речь идет о южных регионах.

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