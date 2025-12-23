Оккупанты собрали огромные запасы живой силы — майор "Рубеж" раскрыл, где именно

Покровск / © Associated Press

Реклама

На Покровском направлении российские оккупанты продолжают атаковать мелкими пехотными штурмовыми группами, которые последовательно уничтожаются силами обороны, свидетельствует о наличии у врага больших резервов живой силы.

Об этом в эфире Эспрессо сообщил майор, заместитель командира 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады "Рубеж" Владимир Назаренко.

По его словам, атаки окупантов проводятся небольшими группами по 2–4 солдата, часто с разным уровнем подготовки — от профессиональных бойцов до быстро собранных или наемных. Группы двигаются вдоль посадок, населенных пунктов и лесов, совершая хаотические штурмы.

Реклама

"Может произойти одно боевое столкновение за одну посадку, а может, в течение дня несколько таких: одна группа идет — ее уничтожают, потом вторая, третья. Так враг действует постоянно", — отметил Назаренко.

Он подчеркнул, что наличие у противника огромного количества резервов в дальних тылах позволяет быстро собирать и опрокидывать подготовленных и неподготовленных солдат для проведения штурмовых действий.

Ранее аналитики ISW проанализировали, какие риски появятся для Украины на фронте в случае потери Покровска. Эксперты считают, что потенциальная потеря Покровска не приведет к обвалу фронта в Украине.