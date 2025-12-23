- Дата публикации
Категория
Война
Оккупанты собрали огромные запасы живой силы — майор "Рубеж" раскрыл, где именно
Майор Владимир Назаренко из батальона "Рубеж" рассказал, что на Покровском направлении оккупанты атакуют мелкими пехотными группами, но имеют огромные резервы живой силы.
На Покровском направлении российские оккупанты продолжают атаковать мелкими пехотными штурмовыми группами, которые последовательно уничтожаются силами обороны, свидетельствует о наличии у врага больших резервов живой силы.
Об этом в эфире Эспрессо сообщил майор, заместитель командира 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады "Рубеж" Владимир Назаренко.
По его словам, атаки окупантов проводятся небольшими группами по 2–4 солдата, часто с разным уровнем подготовки — от профессиональных бойцов до быстро собранных или наемных. Группы двигаются вдоль посадок, населенных пунктов и лесов, совершая хаотические штурмы.
"Может произойти одно боевое столкновение за одну посадку, а может, в течение дня несколько таких: одна группа идет — ее уничтожают, потом вторая, третья. Так враг действует постоянно", — отметил Назаренко.
Он подчеркнул, что наличие у противника огромного количества резервов в дальних тылах позволяет быстро собирать и опрокидывать подготовленных и неподготовленных солдат для проведения штурмовых действий.
Ранее аналитики ISW проанализировали, какие риски появятся для Украины на фронте в случае потери Покровска. Эксперты считают, что потенциальная потеря Покровска не приведет к обвалу фронта в Украине.