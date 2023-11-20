Оккупанты собрали резервы и атакуют: что задумала РФ на Бахмутском и Купянском направлениях

На Бахмутском направлении оккупанты уже две недели атакуют, а на Купянском хотят выйти на берег реки Оскол.

На Купянском направлении оккупанты не отказываются от попыток атаковать, а на Бахмутском направлении россияне собрали резервы и уже две недели атакуют, чтобы вернуть утраченные позиции.

Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафон.

Купянско-Лиманское направление

По его словам, противник стремится снова захватить Купянск и выйти на берег реки Оскол. Активные боевые действия ведутся в направлении Синьковки.

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"В случае успеха врага на этом направлении, это позволит ему развить уже атакующие действия непосредственно на сам Купянск и выйти на берег реки Оскол", — пояснил Фитьо.

На этом направлении были отражены шесть вражеских атак возле Сеньковки и Петропавловки.

"Восемь авиационных ударов враг нанес в целом на Лиманско-Купянском направлении с помощью всего арсенала российской авиации: это бомбардировочная авиация, истребительная и вертолеты огневой поддержки", — говорит спикер Сухопутных войск.

Также противник применял управляемые авиационные бомбы, запустил 11 дронов, совершил 455 обстрелов.

Фитьо заверил, что стратегических успехов что на Купянском, что на Лиманском направлении у России нет.

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении россияне пытаются вернуть утраченные позиции, ситуация динамичная, но контролируемая.

"Враг уже примерно две недели как перешел от оборонительных действий к атакующим и пытается вернуть утраченные предварительно позиции", – сказал Фитьо.

По его словам, оккупанты на этом направлении собрали резервы и переходят к атакующим действиям. В частности, 11 вражеских атак на данном направлении были отбиты за минувшие сутки – возле Клещиевки, Андреевки, Хромового. Враг пытается вытеснить наших защитников с позиций в районе Клещиевки.

На Бахмутском направлении оккупанты применили по украинским позициям 10 дронов и совершили 336 обстрелов. В то же время потери РФ за сутки здесь составляли 124 оккупанта и 10 единиц вражеской техники.

"На данном направлении ситуация динамична: враг атакует, наши защитники обороняются, переходят к контратакам. Сказать об определенном успехе на данном направлении сейчас трудно, но ситуация остается контролируемой, наши защитники отражают вражеские атаки", — подытожил Фитьо.

Ранее сообщалось, как на Авдеевском направлении аэроразведка корректирует огонь артиллерии по пехоте РФ.

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