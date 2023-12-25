Оккупанты сократили авиационную активность: аналитики ISW назвали причину

Россияне притихли после того, как ВСУ сбили несколько Су-34.

Российские оккупанты уменьшили свою авиационную активность и использование авиационных бомб после того, как украинские Вооруженные силы сбили несколько российских истребителей Су-34 на юге Украины.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, который 24 декабря заявил, что российские войска уменьшили использование планерных бомб и авиаударов на юге страны. Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска также ограничивают использование пилотируемой авиации у временно оккупированного Крыма, в частности, в северо-западном регионе Черного моря.

По предварительной оценке ISW, недавно российские войска интенсифицировали использование планерных бомб против украинских сил на западном (правом) берегу Днепра из-за подавления украинскими силами российской дальнобойной артиллерии в этом районе.

В отчете отмечается, что дальнейшее уменьшение количества ударов российских планерных бомб в Херсонской области может позволить украинским силам свободнее действовать в ближних тыловых районах на западном берегу Днепра, а также занять более безопасную позицию на левом берегу, с которой они могли бы осуществлять будущие операции, если такое решение будет принято военным командованием.

"Российские войска применяют удары планерными бомбами, чтобы российские самолеты могли оставаться на расстоянии 50-70 километров по линии боевых действий, а уменьшение использования российских планерных бомб свидетельствует о том, что российские войска обеспокоены возможностями украинской противовоздушной обороны после недавних потерь" — говорится в отчете ISW.

Напомним, украинские военные отработали по российскому Су-30 в Черном море. До этого на южном направлении ВСУ сбили три вражеских Су-34.

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