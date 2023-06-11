Оккупанты сопротивлялись: как ВСУ освободили поселок Благодатное и сколько россиян попало в плен.

Силы обороны Таврического направления освободили село Благодатное Донецкой области. Этот населенный пункт расположен на границе Закарпатской и Донецкой областей.

Об этом в эфире телемарафона 11 июня подтвердил представитель сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Он подтвердил освобождение этого населенного пункта, расположенного на границе двух областей — Донецкой и Запорожской. Деоккупирували этот населенный пункт воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.

"Захватчики сопротивлялись до последнего. Наши воины применили определенную смекалку. Благодаря выстрелу из гранатомета сделали в стене клуба дыру, буквально через ту дыру зашла группа на захват, дальше происходила зачистка. Взяли в окружение несколько врагов. Предлагали сдаться, те, из последних, отказались это делать, поэтому произошла зачистка. Одновременно была освобожденная и школа, подавлено огненное давление из школы и из клуба", — сказал Шершень.

Во время освобождения Благодатного удалось взять в плен шестерых окупантов — двое из них это россияне, другие представители фейковых бандоформирований "ДНР". Флаг в селе поднимал воин ВСУ на псевдо "Олимп".

"Есть даже факты, что в этом селе украинское население ждало ВСУ, люди, находившиеся в плену, когда произошла зачистка, увидели наших бойцов, вышли, обнимались, слезы... Был очень щемящий момент", — подчеркнул спикер.

Напомним, 11 июня стало известно, что ВСУ подняли флаг Украины в населенном пункте Благодатное Донецкой области.

По данным Deepstate, Вооруженные силы Украины продолжают вести контрнаступательные действия. В частности, украинские защитники уже продвинулись в Запорожском направлении.

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