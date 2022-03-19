Оккупанты сорвали эвакуацию людей из Бородянки в Белую Церковь - Верещук

Информация о работе гуманитарных коридоров в Киевской области 19 марта.

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о проделанной работе по гуманитарным коридорам для эвакуации мирного населения в Киевской области за субботу, 19 марта.

Всего за день в Киевской области было эвакуировано 1820 человек.

"Из села Бервица в Бровары вывезено 500 человек. Из города Буча в поселок Белогородка эвакуировали 320 человек. Из поселка Богдановка в Бровары - 1000 человек. Из города Бородянка в Белую Церковь эвакуация не сосотоялась из-за обстрелов. Автобусы остаются на маршруте и смогут начать эвакуацию людей из Бородянки завтра с самого утра", - сказала Верещук в видеообращении вечером 19 марта.

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