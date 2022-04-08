Оккупанты сосредотачивают усилия на захвате Мариуполя и наступлении на Изюм — Генштаб

Оккупанты сосредотачивают усилия на захвате Мариуполя и наступлении на Изюм — Генштаб

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты семь атак врага.

Армия Российской Федерации предпринимает свои усилия в Донецкой области, в частности на захвате Мариуполя.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ 8 апреля.

Кроме того, оккупанты пытаются вести наступление в районе города Изюм Харьковской области. А также в прорыве обороны группировки Объединенных сил в Донецком направлении.

К слову, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника.

На Южнобужском направлении враг пытается не допустить продвижение украинских войск, отметили в Генштабе.

Как сообщалось, в Луганской области армия Российской Федерации накапливает технику и людей для прорыва, но им это не удается. Пока попытки наступления неудачные, а потому оккупанты страны-агрессора выполняют "свой любимый план — просто стряпают по всем городам".

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