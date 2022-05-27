"Оккупанты сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии и резервов": Зеленский заявил, что ситуация на востоке – очень сложная

Ситуация по всем направлениям в Восточной операционной зоне — очень сложная. Там российские военные сконцентрировали все резервы.
По словам украинского президента Владимира Зеленского, оккупанты применяют на Донбассе все вооружение, которое у них есть.
Об этом глава государства сообщил в традиционном видеообращении в пятницу, 27 мая.
"Ситуация на Донбассе, как и предполагалось, очень тяжелая. Оккупанты пытаются хотя бы до ста дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать в первые дни после 24 февраля. Поэтому они сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов. Там и ракетные удары, и авиация. Защищаем нашу землю так, как позволяет имеющийся на сегодняшний день оборонный ресурс. И делаем все для того, чтобы усилить его, и мы усилим его", — подчеркнул Зеленский.
Глава государства заверил, что Донбасс будет украинским и что там отстроят каждый уничтоженный россиянами город.
"Если оккупанты думают, что Лиман и Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским, потому что это — мы, это — наша сущность. И даже если Россия принесет туда разрушение и страдание, мы все равно восстановим каждый город и каждое общество".. И там не будет никакой, реально, альтернатив нашим украинским флагам", — отметил глава Украины.
Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил об уничтожении передового командного пункта российских военных на территории Донбасса. По его словам, в командном пункте российских кафиров находились офицеры. После удара ВС вряд ли они выжили.
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