Оккупанты сосредоточили основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях – сводка Генштаба

Оккупанты сосредоточили основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях – сводка Генштаба

Начались 101 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Российские оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Захватчики продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 4 июня.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении в противник активных действий не проводил. В целях усиления определенных участков границы и сковывания действий наших войск враг продолжает удерживать подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей.

На Слобожанском направлении продолжаются боевые действия. В направлении населенного пункта Шиповато отмечено перемещение колонны техники с горючим и боеприпасами. В обратном направлении осуществляется эвакуация поврежденного вооружения и военной техники (до 100 единиц).

На Харьковском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на содержании занятых рубежей. Продолжается интенсивное огневое влияние на подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Глубокое, Русские Тишки, Старый Салтов и Черкасские Тишки. Враг нанес ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в районе населенного пункта Мохнач.

На Славянском направлении с целью снижения боевого потенциала наших войск, противник совершал артиллерийские обстрелы населенных пунктов Грушуваха, Татьяновка и Дубровно. Проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Богородичное, успеха не имел. Вел безуспешное наступление в направлении населенного пункта Вернополья, понес потери.

На Донецком направлении враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии соприкосновения с минометами, ствольной и реактивной артиллерией. Использует оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Основные усилия сосредоточены на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

При поддержке артиллерии враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, усилил группировку за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса, в городе продолжаются бои. Оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Устиновка. Впрочем, успеха не имели.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии, враг ведет наступление, успеха нет. По результатам огневого поражения от украинских подразделений отошел.

На Авдеевском и Кураховском направлениях противник ведет сковывающие и отвлекающие действия.

На Лиманском направлении, в районе населенного пункта Старый Караван, оккупанты пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец. Темп продвижения вражеских подразделений во время боевых действий в Донецком направлении низкий, что обусловлено физическим истощением личного состава и низким морально-психологическим состоянием.

На Южнобужском направлении противник ведет позиционную оборону и пытается производить огненное поражение наших подразделений.

Захватчики боятся сопротивления местного населения, нарастающего в частности в Херсонской области. Руководство оккупантов передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах. Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление.

На Бессарабском направлении, а также Черноморской и Азовской морских операционных зонах ситуация без существенных изменений. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты девять атак врага, уничтожены один танк, одна артиллерийская система, шесть боевых бронированных машин, два специальных бронированных автомобиля и три единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету, тактический разведывательный БПлА "Элерон" и два БПлА типа "Орлан-10".

Как сообщалось, за 100 дней войны ударная авиация Воздушных сил совершила более тысячи авианалетов по войскам оккупантов. Уничтожены сотни единиц вражеской техники, переправы, пункты поставки горюче-смазочных материалов, живая сила противника и другие важные объекты.

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