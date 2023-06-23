Оккупанты сосредоточили свои усилия на 4 направлениях: Генштаб о ситуации на фронте

За прошедшие сутки противник нанес ракетный и авиационный удар по территории Украины, применив 3 аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал", 3 крылатые ракеты Х-22 и 4 дрона-камикадзе "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны 3 дрона-камикадзе были уничтожены. Кроме того, враг нанес 49 авиационных ударов, совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил Генштаб.

Агрессор сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Огурцово и Плетеневка Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки. Нанес авиационный удар возле Кисловки.

На Лиманском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Невское Луганской области и Ивановка, Торское, Белогоровка, Диброва и Спорное Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Диброву, Белогоровке Луганской области и Торскому, Серебрянку, Верхнекаменному, Спорному, Раздоловке Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Богдановка, Белая Гора и Северное Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Рай-Александровка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районах Северного и Авдеевки. Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ласточкино, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Максимилиановка, Марьинка, Георгиевка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районах Золотая Нива, Большая Новоселка и Благодатное. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области. Нанес авиационных ударов в районах Сторожево, Макаровка Донецкой области и Левадное Запорожской области.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 4 района сосредоточения личного состава и военной техники, 2 состава боеприпасов, 1 состав горюче-смазочных материалов, 23 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 2 узла связи противника.

Ранее стало известно, что ночью 23 июня армия Российской Федерации нанесла удар по Украине с самолетов стратегической авиации. Атака была направлена на военный аэродром в Хмельницкой области.