Оккупанты сосредоточили "все усилия" на Кременной и постоянно обстреливают Белогоровку — Гайдай

Враг постоянно меняет тактику, но это не помогает ему продвинуться.

Оккупанты сосредоточили "все усилия" на Кременной. Также постоянно обстреливается Белогоровка, но украинские защитники держат оборону.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Самые тяжелые участки на сегодняшний день – это Кременная и Белогоровка. На Кременной, вообще сосредоточили все усилия российские оккупационные войска. Они пытаются все же продавить наших защитников, получить там определенный успех. Поэтому постоянно отправляют туда и тяжелую технику, и огромное количество пехоты ", – рассказал Гайдай.

Он добавил, что Белогоровка также постоянно находится под обстрелом. Но, несмотря на сложную ситуацию, украинские защитники отражают наступление захватчиков. Враг постоянно меняет тактику, но это не помогает ему продвинуться, добавил глава Луганской ОВА.

Ранее мы сообщали, что во время штурма на Кременском направлении россияне потеряли роту солдат. В Луганской области ситуация остается стабильно тяжелой, но полностью контролируемой Силами обороны.

Новый приказ Путина, мобильный интернет отключат, бои в Луганской области - Сергей Гайдай

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