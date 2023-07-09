Оккупанты сосредоточились на четырех направлениях, ВСУ отбивают все атаки: главное со сводки Генштаба

В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 52 авиационных удара, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, в результате обстрела российскими военными Лимана, 8 гражданских людей погибли и 13 ранены.

Об этом сообщил Генштаб.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Волковки Сумской области и Милового и Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки Харьковской области и Новоегоровки — Луганской. Пытался наступать в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отразили все атаки врага.

На Лиманском направлении в течение суток противник совершал штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Веселого Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Новолюбовки, Невского, Белогоровки Луганской области и Дибровы, Спорного и Ивановки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановское, Дружковка, Белая Гора, Дружба. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Марково, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении во враг совершал безуспешные наступательные действия в районах Новокалиново, Степное, Первомайское и Невельское Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Северного. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отразили все атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Благодатном районе Донецкой области. Нанес авиационных ударов возле Благодатного и Ровно Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Казацкого Херсонской области и Орехова Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками было уничтожено 10 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 состав боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, российские войска начали подготовку к возможным боевым действиям на временно оккупированном полуострове Крым.

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