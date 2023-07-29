Оккупанты сосредоточились на содержании сухопутного коридора в Крым — Military Media Center

Захватчики фокусируют свое внимание на содержании оккупированных частых запорожской и Херсонской областей.
Российские захватчики сосредоточились на содержании сухопутного коридора в Крым.
Об этом информирует Military Media Center.
В сообщении указывается, что оккупанты фокусируют свое внимание на содержании оккупированных частей запорожской и Херсонской областей.
"По имеющейся информации, российские войска в Херсонской и Запорожской областях основное внимание фокусируются на ведении позиционной обороны для сохранения путей коммуникаций с оккупированным Крымом", — говорится в сообщении.
Также в Вооруженных силах Украины проинформировали, что в Черном и Азовском морях россияне стремятся предотвратить атаки на свой флот и пытаются улучшить оборону пунктов базирования кораблей.
Напомним, ранее сообщалось, что на отдельных участках Запорожской и Донецкой областей в последние 48 часов наблюдается обострение боевых действий между Вооруженными силами Украины и оккупационной армией РФ.
Кроме того, ранее информировали, что захватчики плотно заменяли временно оккупированные территории, чтобы замедлить контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины. Так, на одном квадратном метре территории, где продолжается наступление, – до четырех мин.
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