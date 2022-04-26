Оккупанты сотнями депортируют людей в Россию: какая ситуация в Мариуполе утром 26 апреля

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Около 95% города разрушены российскими оккупантами. Там нет света, воды, отопления, связи, еда заканчивается. Сколько человек остается в городе – неизвестно.
ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 25 апреля.
- Никаких договоренностей нет: Верещук прокомментировала заявления РФ о гуманитарных коридорах из "Азовстали"
Российские оккупанты солгали о том, что они в понедельник, 25 апреля, организовали гуманитарные коридоры из окруженной РФ "Азовстали" в Мариуполе. Украина пытается привлечь ООН для спасения гражданских жителей, сообщила вице-премьер — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
- Арестович рассказал, какая ситуация в Мариуполе
В Мариуполе ситуация остается сложной. Противник, несмотря на заявления военно-политического руководства, продолжает сосредоточивать усилия в районе обороны украинских войск на заводе Азовсталь, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
“Очень сложной ситуация остается в городе Мариуполь, где противник, несмотря на заявления их высшего военно-политического руководства России на уровне президента и министра обороны РФ, продолжает сосредоточивать усилия в районе обороны наших войск на заводе Азовсталь. Утром там работает авиация противника, дальняя авиация, стратегические бомбардировщики, артиллерия противника”, – рассказал Арестович.
- На Пасху оккупанты депортировали из Мариуполя в Россию почти 150 человек, среди них дети
На Пасху россияне депортировали из оккупированного Мариуполя в Россию 149 человек, в том числе 23 ребенка. Фактически оккупанты не скрывают своих намерений — ограничить в количестве населения Мариуполя, расселить преимущественно в районе морского порта для обеспечения его обслуживания, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
- Украинские военные в Мариуполе находятся не только на территории "Азовстали"
Украинские бойцы в Мариуполе находятся не только на территории завода "Азовсталь". Они сейчас еще в четырех местах города, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он также подчеркнул, что российские войска понесли большие потери при попытке штурмовать "Азовсталь".
- Под Мариуполем нашли еще одну братскую могилу
Под Мариуполем, в поселке Старый Крым, обнаружена еще одна братская могила. Это уже третье место массового захоронения у блокадного города. Как сообщил городской совет, спутник зафиксировал выкопанные траншеи на территории Старокрымского кладбища. Также опубликованы соответствующие фото.
- Оккупанты нарушают приказ Путина в Мариуполе
Российские оккупанты продолжают держать в заложниках мариупольцев, при этом врут о том, что они 25 апреля организовали гуманитарные коридоры из окруженной РФ "Азовстали" в Мариуполе. Враг продолжает атаковать район обороны ВСУ в Мариуполе – завод "Азовсталь". Оккупанты используют авиацию, артиллерию и остальные средства, включая наземные средства, ведут огонь танками. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал в видеообращении.
- Оборона Мариуполя снизила боеспособность многих военных подразделений России – британская разведка
Оборона Украины Мариуполя истощила многие российские подразделения и снизила их боеспособность, сообщили в разведке Минобороны Великобритании.
"Решение России осаждать, а не атаковать мариупольский металлургический завод "Азовсталь", означает, что многие российские подразделения остаются закрепленными в городе и не могут быть передислоцированы. Оборона Украины Мариуполя также истощила много российских подразделений и снизила их боеспособность", — говорится в сообщении.
- Россия все еще может применить химическое оружие в Мариуполе
Россия не отказалась от планов применения химического оружия против украинских защитников и мирного населения на "Азовстали". Против людей, которые находятся на территории завода "Азовстали" в Мариуполе, Россия может использовать химическое оружие. Согласно последним данным, чтобы избежать потерь среди военнослужащих ВС РФ, может быть осуществлено так называемое "выкуривание" украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия, сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Напомним, начались 62 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. В Генштабе ВСУ обнародовали оперативную информацию о российско-украинской войне по состоянию на 26 апреля.
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