Оккупанты сотнями депортируют людей в Россию: какая ситуация в Мариуполе утром 26 апреля

Оккупанты сотнями депортируют людей в Россию: какая ситуация в Мариуполе утром 26 апреля

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Около 95% города разрушены российскими оккупантами. Там нет света, воды, отопления, связи, еда заканчивается. Сколько человек остается в городе – неизвестно.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 25 апреля.

Никаких договоренностей нет: Верещук прокомментировала заявления РФ о гуманитарных коридорах из "Азовстали"

Российские оккупанты солгали о том, что они в понедельник, 25 апреля, организовали гуманитарные коридоры из окруженной РФ "Азовстали" в Мариуполе. Украина пытается привлечь ООН для спасения гражданских жителей, сообщила вице-премьер — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Арестович рассказал, какая ситуация в Мариуполе

В Мариуполе ситуация остается сложной. Противник, несмотря на заявления военно-политического руководства, продолжает сосредоточивать усилия в районе обороны украинских войск на заводе Азовсталь, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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“Очень сложной ситуация остается в городе Мариуполь, где противник, несмотря на заявления их высшего военно-политического руководства России на уровне президента и министра обороны РФ, продолжает сосредоточивать усилия в районе обороны наших войск на заводе Азовсталь. Утром там работает авиация противника, дальняя авиация, стратегические бомбардировщики, артиллерия противника”, – рассказал Арестович.

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На Пасху оккупанты депортировали из Мариуполя в Россию почти 150 человек, среди них дети

На Пасху россияне депортировали из оккупированного Мариуполя в Россию 149 человек, в том числе 23 ребенка. Фактически оккупанты не скрывают своих намерений — ограничить в количестве населения Мариуполя, расселить преимущественно в районе морского порта для обеспечения его обслуживания, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Украинские военные в Мариуполе находятся не только на территории "Азовстали"

Украинские бойцы в Мариуполе находятся не только на территории завода "Азовсталь". Они сейчас еще в четырех местах города, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он также подчеркнул, что российские войска понесли большие потери при попытке штурмовать "Азовсталь".

Associated Press

Под Мариуполем нашли еще одну братскую могилу

Под Мариуполем, в поселке Старый Крым, обнаружена еще одна братская могила. Это уже третье место массового захоронения у блокадного города. Как сообщил городской совет, спутник зафиксировал выкопанные траншеи на территории Старокрымского кладбища. Также опубликованы соответствующие фото.

Оккупанты нарушают приказ Путина в Мариуполе

Российские оккупанты продолжают держать в заложниках мариупольцев, при этом врут о том, что они 25 апреля организовали гуманитарные коридоры из окруженной РФ "Азовстали" в Мариуполе. Враг продолжает атаковать район обороны ВСУ в Мариуполе – завод "Азовсталь". Оккупанты используют авиацию, артиллерию и остальные средства, включая наземные средства, ведут огонь танками. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал в видеообращении.

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Оборона Мариуполя снизила боеспособность многих военных подразделений России – британская разведка

Оборона Украины Мариуполя истощила многие российские подразделения и снизила их боеспособность, сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

"Решение России осаждать, а не атаковать мариупольский металлургический завод "Азовсталь", означает, что многие российские подразделения остаются закрепленными в городе и не могут быть передислоцированы. Оборона Украины Мариуполя также истощила много российских подразделений и снизила их боеспособность", — говорится в сообщении.

Россия все еще может применить химическое оружие в Мариуполе

Россия не отказалась от планов применения химического оружия против украинских защитников и мирного населения на "Азовстали". Против людей, которые находятся на территории завода "Азовстали" в Мариуполе, Россия может использовать химическое оружие. Согласно последним данным, чтобы избежать потерь среди военнослужащих ВС РФ, может быть осуществлено так называемое "выкуривание" украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия, сообщает Главное управление разведки МО Украины.

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Напомним, начались 62 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. В Генштабе ВСУ обнародовали оперативную информацию о российско-украинской войне по состоянию на 26 апреля.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 61 дня войны

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