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Оккупанты сотнями депортируют людей в Россию: какая ситуация в Мариуполе утром 26 апреля

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Оккупанты сотнями депортируют людей в Россию: какая ситуация в Мариуполе утром 26 апреля

Getty Images

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Около 95% города разрушены российскими оккупантами. Там нет света, воды, отопления, связи, еда заканчивается. Сколько человек остается в городе – неизвестно.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 25 апреля.

  • Никаких договоренностей нет: Верещук прокомментировала заявления РФ о гуманитарных коридорах из "Азовстали"

Российские оккупанты солгали о том, что они в понедельник, 25 апреля, организовали гуманитарные коридоры из окруженной РФ "Азовстали" в Мариуполе. Украина пытается привлечь ООН для спасения гражданских жителей, сообщила вице-премьер — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

  • Арестович рассказал, какая ситуация в Мариуполе

В Мариуполе ситуация остается сложной. Противник, несмотря на заявления военно-политического руководства, продолжает сосредоточивать усилия в районе обороны украинских войск на заводе Азовсталь, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

“Очень сложной ситуация остается в городе Мариуполь, где противник, несмотря на заявления их высшего военно-политического руководства России на уровне президента и министра обороны РФ, продолжает сосредоточивать усилия в районе обороны наших войск на заводе Азовсталь. Утром там работает авиация противника, дальняя авиация, стратегические бомбардировщики, артиллерия противника”, – рассказал Арестович.

© Getty Images
Getty Images
  • На Пасху оккупанты депортировали из Мариуполя в Россию почти 150 человек, среди них дети

На Пасху россияне депортировали из оккупированного Мариуполя в Россию 149 человек, в том числе 23 ребенка. Фактически оккупанты не скрывают своих намерений — ограничить в количестве населения Мариуполя, расселить преимущественно в районе морского порта для обеспечения его обслуживания, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

  • Украинские военные в Мариуполе находятся не только на территории "Азовстали"

Украинские бойцы в Мариуполе находятся не только на территории завода "Азовсталь". Они сейчас еще в четырех местах города, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он также подчеркнул, что российские войска понесли большие потери при попытке штурмовать "Азовсталь".

© Associated Press
Associated Press
  • Под Мариуполем нашли еще одну братскую могилу

Под Мариуполем, в поселке Старый Крым, обнаружена еще одна братская могила. Это уже третье место массового захоронения у блокадного города. Как сообщил городской совет, спутник зафиксировал выкопанные траншеи на территории Старокрымского кладбища. Также опубликованы соответствующие фото.

  • Оккупанты нарушают приказ Путина в Мариуполе

Российские оккупанты продолжают держать в заложниках мариупольцев, при этом врут о том, что они 25 апреля организовали гуманитарные коридоры из окруженной РФ "Азовстали" в Мариуполе. Враг продолжает атаковать район обороны ВСУ в Мариуполе – завод "Азовсталь". Оккупанты используют авиацию, артиллерию и остальные средства, включая наземные средства, ведут огонь танками. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал в видеообращении.

© Getty Images
Getty Images
  • Оборона Мариуполя снизила боеспособность многих военных подразделений России – британская разведка

Оборона Украины Мариуполя истощила многие российские подразделения и снизила их боеспособность, сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

"Решение России осаждать, а не атаковать мариупольский металлургический завод "Азовсталь", означает, что многие российские подразделения остаются закрепленными в городе и не могут быть передислоцированы. Оборона Украины Мариуполя также истощила много российских подразделений и снизила их боеспособность", — говорится в сообщении.

  • Россия все еще может применить химическое оружие в Мариуполе

Россия не отказалась от планов применения химического оружия против украинских защитников и мирного населения на "Азовстали". Против людей, которые находятся на территории завода "Азовстали" в Мариуполе, Россия может использовать химическое оружие. Согласно последним данным, чтобы избежать потерь среди военнослужащих ВС РФ, может быть осуществлено так называемое "выкуривание" украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия, сообщает Главное управление разведки МО Украины.

© Getty Images
Getty Images

Напомним, начались 62 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. В Генштабе ВСУ обнародовали оперативную информацию о российско-украинской войне по состоянию на 26 апреля.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 61 дня войны

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 61 дня войны

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