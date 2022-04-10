Оккупанты совершенно сознательно били по сотням мирных жителей в Краматорске — Арестович

Если бы захватчики попали прямо в клад с боеприпасами, погибло бы еще больше человек.
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оккупанты сознательно сбросили бомбу на мирное население в Краматорске.
Об этом он сказал в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину.
"Они совершенно сознательно били, понимая, что погибнут десятки и сотни мирных жителей", — сказал Арестович.
По его словам, россияне пытались ударить по украинским военным объектам поблизости, при этом совершенно пренебрегая безопасностью для мирного населения.
"Точка У" когда прилетает в эшелон, в котором находятся боеприпасы и военная техника, даже если бы она совершенно точно попала, взрыв был бы такой силы, что все равно пострадали бы гражданские и даже больше, чем когда она ("Точка У" — ред. .) попала по гражданским", — отметил Арестович.
Напомним, 8 апреля 2022 вооруженные силы России выпустили две крылатые ракеты по вокзалу в Краматорске Донецкой области, где собирались люди для эвакуации. По предварительным данным, по меньшей мере 52 человека погибли, более 100 получили ранения.
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