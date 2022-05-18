Оккупанты совершили 15 артиллерийских атак по Северодонецку, села Попаснянской громады атаковали самолеты

В течение 17 мая российские оккупанты совершили 15 артиллерийских атак по Северодонецку. Разрушения получили 12 многоэтажек, в нескольких из них сгорели квартиры и крыша. Также пламенем были охвачены торговые павильоны города.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что по селам Попаснянской громады вчера также были нанесены ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Повреждений много. Из обнаруженных – дома в Золотаровке, Камышевахе, Врубовке, а также в городе Горское.

"Для авиационной поддержки наступательных действий агрессор сосредоточил в Луганской области около пятнадцати вертолетов, пытается вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецк", — подчеркивает глава области.

Гайдай также добавил, что на фронте Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки были отбиты двенадцать атак врага, уничтожены три танка, три артиллерийских системы, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника. Подразделения ПВО сбили девять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс типа "ZALA".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 84-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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