Российская армия пытается штумировать населённые пункты в Луганской области.

За прошедшие сутки 16 массированных артиллерийских атак выдержали города и села Луганщины. В частности, оккупанты не прекращают своих усилий на штурме Рубежного и Попасной, которые они пытаются захватить.

Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

"Ночью диспетчер получил сообщение о попадании российского снаряда по двум соседским домам в Рубежном, которые были разрушены и охвачены пламенем. Есть случаи с возгоранием жилого дома или повреждением без распространения огня. Об этом уже не всегда сообщают, потому что сейчас такое случается десятки раз в день", — подчеркнул глава области.

Да дома пылали в Новодружеске: ГСЧС смогла прорваться в район города, как только утихли обстрелы. Повреждены пять жилых домов в Горном, еще 10 – в Орехове. Российская армия также обстреляла здание школы в новых районах Северодонецка. Всего за сутки разрушены две школы и 20 домов.

Как сообщалось, на Донбассе отражены 14 атак россиян: они безуспешно пытаются наступать на Попасную и Новомихайловку. Армия Ромийской Федерации пытается наступать в Восточной операционной зоне в Луганской и Донецкой областях.

Читайте также: