Российская армия пытается штумировать населённые пункты в Луганской области.
За прошедшие сутки 16 массированных артиллерийских атак выдержали города и села Луганщины. В частности, оккупанты не прекращают своих усилий на штурме Рубежного и Попасной, которые они пытаются захватить.
Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.
"Ночью диспетчер получил сообщение о попадании российского снаряда по двум соседским домам в Рубежном, которые были разрушены и охвачены пламенем. Есть случаи с возгоранием жилого дома или повреждением без распространения огня. Об этом уже не всегда сообщают, потому что сейчас такое случается десятки раз в день", — подчеркнул глава области.
Да дома пылали в Новодружеске: ГСЧС смогла прорваться в район города, как только утихли обстрелы. Повреждены пять жилых домов в Горном, еще 10 – в Орехове. Российская армия также обстреляла здание школы в новых районах Северодонецка. Всего за сутки разрушены две школы и 20 домов.
Как сообщалось, на Донбассе отражены 14 атак россиян: они безуспешно пытаются наступать на Попасную и Новомихайловку. Армия Ромийской Федерации пытается наступать в Восточной операционной зоне в Луганской и Донецкой областях.
Читайте также:
- Россияне пытались наступать в направлении Сулиговки и Довгенького на Харьковщине, но безуспешно – Генштаб
- "Риски очень высокие": Зеленский допустил прекращение переговоров с Россией после зверств оккупантов
-
Россияне перемещают отдельные подразделения в Изюм и безуспешно пытаются захватить Рубежное – Генштаб.