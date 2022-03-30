Оккупанты совершили авианалет на Житомирскую область: многие села подверглись разрушениям

За сутки в области объявляли воздушную тревогу 6 раз.
На Житомирщине 29 марта несколько населенных пунктов подверглись разрушениям из-за обстрелов российских захватчиков.
Об этом сообщает Полиция Житомирской области.
"За сутки 29 марта на территории области гражданской защитой было объявлено 6 воздушных тревог. В результате вражеских обстрелов разрушений и повреждений получили ряд населенных пунктов Житомирщины", — говорится в сообщении.
Так, утром стало известно о ракетном ударе по территории Семеновской территориальной громады Бердичевского района. В этот же день обломки вражеской ракеты обнаружили и вблизи Карвиновки Чудновской территориальной общины.
Кроме того, утром 29 марта во вражеский авианалет попали населенные пункты в Малинской территориальной общине, в частности, села Украинка, Лумля и Дружное, а уже вечером оккупанты обстреляли села Любовичи и Приветное.
Читайте также:
- Оккупанты деморализованы из-за серьезных потерь и прибегают к мародерству — Генштаб
- Хотел управлять регионом и передавал врагу информацию об ВСУ: в Ровенской области задержали предателя
- Звонят по телефону от имени председателя ОГА: на Закарпатье мошенники просят у предпринимателей средства для военных