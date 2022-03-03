Оккупанты совершили авиаудар по жилому массиву в центре Чернигова

Оккупанты совершили авиаудар по жилому массиву в центре Чернигова

Оккупанты совершили авиаудар по жилому массиву в центре Чернигова

Число преступлений России против Украины растет.

Как сообщает Черниговская ОГА, российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре города. Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия.

Поблизости нет НИКАКИХ военных объектов. Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек. На месте работают спасатели.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.