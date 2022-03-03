Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Оккупанты совершили авиаудар по жилому массиву в центре Чернигова

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты совершили авиаудар по жилому массиву в центре Чернигова

Оккупанты совершили авиаудар по жилому массиву в центре Чернигова

Число преступлений России против Украины растет.

Как сообщает Черниговская ОГА, российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре города. Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия.

Поблизости нет НИКАКИХ военных объектов. Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек. На месте работают спасатели.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация