Оккупанты совершили комбинированную атаку по Украине: Гуменюк рассказала о тактике врага

Как отметили в ОК "Юг", ПВО хорошо отработало во время атаки 13 июля.

В ночь на 13 июля российские оккупанты совершили на юг Украины комбинированную атаку и использовали тактику рассредоточения усилий Сил обороны и ПВО.

Об этом сообщила начальник Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в телемарафоне в четверг, 13 июля.

"На юге была неспокойная ночь. Российские войска совершили комбинированную атаку на регион, а также использовали тактику рассредоточения усилий Сил обороны и ПВО", – сказала она.

По ее словам, ПВО хорошо отработало.

Ночная атака на Украину

Напомним, после полуночи 13 июля во всех областях была объявлена воздушная тревога. Россия снова атаковала Украину крылатыми ракетами и иранскими дронами "Шахед". Атака была направлена на юг и столицу.

Во время атаки на Киев обломки дронов упали в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах. Есть повреждения жилых домов и жертва. В Подольском районе столицы во время тушения возгорания в многоквартирном жилом доме обнаружили тело погибшего.

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