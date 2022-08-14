Оккупанты совершили обстрелы из танков и артиллерии по двум направлениям — Генштаб ВСУ

Враг продолжает ведение воздушной разведки БПЛА оперативно-тактического уровня.
На Новопавловском и Запорожском направлениях кафиры совершили обстрелы из танков и артиллерии возле Константиновки, Орехова, Павловки и еще десяти населенных пунктов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"Нанесли авиаудары неподалеку от Новоселки, Новоандреевки и Щербаков", — добавили в Генштабе.
Также враг продолжает ведение воздушной разведки БПЛА оперативно-тактического уровня.
Оккупанты вели безуспешные наступательные бои в направлениях Павловки и Времовки.
А на Южнобужском направлении противник обстрелял из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Посад-Покровское, Александровка, Оленевка, Мирное, Широкое, Поляна, Павло-Марьяновка, Красная Долина, Киселевка, Терновка, Ивановка, Потёмкино и Трудолюбовка.
Россияне задействовали авиацию для ударов возле Белогорки и Большого Артакова и вели воздушную разведку БПЛА.
"В готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр"", — сообщили в Генштабе.
Напомним, стало известно, куда бегут кафиры с правого берега Днепра в Херсонской области.
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