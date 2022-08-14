Оккупанты совершили обстрелы из танков и артиллерии по двум направлениям — Генштаб ВСУ

На Новопавловском и Запорожском направлениях кафиры совершили обстрелы из танков и артиллерии возле Константиновки, Орехова, Павловки и еще десяти населенных пунктов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Нанесли авиаудары неподалеку от Новоселки, Новоандреевки и Щербаков", — добавили в Генштабе.

Также враг продолжает ведение воздушной разведки БПЛА оперативно-тактического уровня.

Оккупанты вели безуспешные наступательные бои в направлениях Павловки и Времовки.

А на Южнобужском направлении противник обстрелял из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Посад-Покровское, Александровка, Оленевка, Мирное, Широкое, Поляна, Павло-Марьяновка, Красная Долина, Киселевка, Терновка, Ивановка, Потёмкино и Трудолюбовка.

Россияне задействовали авиацию для ударов возле Белогорки и Большого Артакова и вели воздушную разведку БПЛА.

"В готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр"", — сообщили в Генштабе.

Напомним, стало известно, куда бегут кафиры с правого берега Днепра в Херсонской области.

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