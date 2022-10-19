Оккупанты совершили ограниченную наземную атаку на Харьковщине: аналитики оценили, о чем это свидетельствует

Российские войска совершили ограниченную наземную атаку на севере Харьковской области 18 октября. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты пытаются сохранить территориальные стремления в области, несмотря на значительные потери во время недавних украинских контрнаступлений.

Такую оценку дали аналитики Института американского изучения войны.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска 18 октября отбили атаку российской армии на населенный пункт Огурцово в двух километрах к югу от границы с РФ и примерно в 50 км к северо-востоку от Харькова.

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"Природа этого ограниченного вторжения неясна, но это может свидетельствовать о том, что российские войска продолжают наступательные операции вблизи границы. Учитывая текущее состояние российских наступательных возможностей в Украине, которое постоянно ухудшается, российские войска вряд ли добьются каких-либо успехов в этой сфере", – оценили аналитики.

Деоккупация Харьковщины

В начале сентября стало известно, что ВСУ деоккупировали 20 населенных пунктов в Харьковской области. Так, были освобождены города Балаклея, Изюм, Купянск, Волчанск, поселки Большой Бурлук и Двуречное, деревни в Дергачевской и Золочевской громадах.

После поражения на Харьковщине российские оккупанты осознали свои ошибки и начали строить эшелонированную оборону, чтобы помешать дальнейшему продвижению ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Сергей Грабский.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, российских военных очень деморализовало поражение в Харьковской области. У них есть проблемы с личным составом.

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