Оккупанты совершили около 30 обстрелов по жилым массивам в Киевской области: какая ситуация в регионе

Оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях.
В течение 20 марта было зафиксировано около 30 обстрелов российскими оккупантами жилых массивов и социальной инфраструктуры в Киевской области.
Об этом 21 марта сообщает официальный Telegram-канал главы Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.
Отмечается, что самые большие разрушения в результате обстрелов в:
- Бучанском районе (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитровская громады);
- Броварском районе (Великодымерская громада);
- Вышгородском районе (Дымерская, Иванковская громады).
Оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях.
"Основной задачей врага остается окружение/захват города Киева с северного и северо-западного направлений. Вражеские группировки проводят ротацию и доукомплектацию состава. Активно ведется воздушная разведка с помощью дронов позиций наших войск. Идет неприцельный, хаотический обстрел жилых массивов и инфраструктуры" — отмечают в ОГА.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 26-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 21 марта от рук россиян погибли уже 115 детей.
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