Оккупанты создают ударные группировки на Слобожанском и Донецком направлениях — Генштаб ВСУ

Российская федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Продолжается отвод отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, а также перегруппировка войск врага, предположительно для создания ударных группировок на Слобожанском и Донецком направлениях, передает Генеральный штаб ВСУ.

Напомним, Буча, Гостомель и соседний Ирпень с первых дней войны находились под постоянными обстрелами и бомбардировками. Кафиры не щадили никого и ничего. Они обстреливали новые многоквартирные дома, уютные коттеджи, дома старожилов этих красивых пригородов Киева. Они убивали, похищали и терзали мирных граждан, насиловали женщин, истребляли животных, грабили дома, миновали улицы.

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