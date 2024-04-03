Оккупанты создают угрожающую ситуацию для одного из сел к западу от Авдеевки – эксперт (карта)

Военный обозреватель и полковник в отставке Сергей Грабский говорит, что оккупационная армия России давит на позиции ВСУ западнее захваченной Авдеевки и создает опасность для одного из сел.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, там сложилась угрожающая ситуация.

"Мы говорим о чрезвычайно угрожающей ситуации западнее Авдеевки, а если быть более точным, то это направление Первомайского. Там враг пытается продвинуться вдоль дороги на Нетайлово с выходом на Уманское и Яснобродовку", — рассказал он.

Село Нетайлово в Донецкой области

По его словам, Россия меряет эту войну другими категориями и для нее важна территория, а не потери. Потому они отчаянно продолжают лезть вперед. Это позволит врагу обойти наши позиции в Бердичах и Семеновке и ударить с тыла.

"Военная наука в таких случаях говорит лишь одно, что нужно маневровыми действиями и контрударами, контратаками останавливать продвижение врага, создавать так называемую зону безопасности, за которой можно создавать позиции. Речь не идет об удержании каждого клочка территории, ведь это невозможно. На особо угрожающих направлениях нам нужно устанавливать линию обороны в тылу", – резюмировал Грабский.

Напомним, аналитики ISW назвали площадь Украины, которую армия РФ захватила с начала года.

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