"Оккупанты сожгли все запасы": эксперт рассказал, когда у россиян наступит снарядный голод

Сегодня российская промышленность способна производить 5–7 тыс. снарядов в сутки. Впрочем, это гораздо меньше реальных потребностей окупантов.

Такое мнение высказал украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан, пишет "Гордон".

Эксперт отмечает, что оккупанты сожгли практически все, что у них было.

"Они сожгли все запасы. То есть сейчас они выходят на так называемый снарядный голод — когда они начнут работать с колес. Вот они производят в сутки 5-7 тыс. снарядов максимально, то есть это включены все станки, все военные заводы работают в три смены". И они больше [чем производят] не могут использовать", – объяснил Свитан.

Он добавил, что сейчас россияне используют 10–12 тыс. снарядов в сутки при реальной нужде 20 тыс., но в течение месяца эти цифры сильно сократятся.

А летом они использовали 60 тыс. снарядов в сутки. Сейчас вышли на 10-12. А выйдут в течение месяца на уровень 5-7 тыс. снарядов в сутки: ровно столько, сколько будут производить. Это называют снарядным голодом. С таким количеством боеприпасов они смогут удерживать фронт максимум шириной километров 200 — не больше. Не то что наступать или там какие-то действия делать — удерживать фронт таким количеством [боеприпасов]", — убежден эксперт.

Свитан отмечает, что россияне "бегают по всему миру собирают боеприпасы", потому что "прекрасно знают, чем это закончится" в ближайшее время.



"Им нужно будет принимать решение сворачиваться, идти из Херсонской, Запорожской областей, идти во [временно оккупированный] Крым, то есть запечатываться этими входами в Крым: в Перекопе, в Чонгаре, на Арабатской Стрелке, там несколько десятков километров. И идти: или на Донбасс запечатываться или вообще идти за территорию 91-го года. Точнее, за границу Украины материковой. И уже там начинать выполнять определенные оборонные мероприятия. У них просто вот эта проблема", — заявил Свитан.

Эксперт убежден, что россиянам была поставлена задача выйти на нормирование использования боеприпасов.



"Есть определенные лимиты. Вот привезли, допустим, в погреб положили на три – пять дней... Допустим, 100 снарядов привезли на пять дней: 20 снарядов в сутки. И дальше ты или их сразу используешь, а потом четыре дни будешь сидеть без снарядов, или используй по 20 снарядов в сутки — и растянешь на пять дней. Потому что только через пять дней поступит следующая машина наполнить погреб", — объяснил он ситуацию, в которой оказались россияне.

В частности, по его словам, эти лимиты связаны с тем, что проблемы вероятных дополнительных поставок из других стран Россия пока не решила, отметил эксперт.



"И вот в такой режим сейчас практически вся линия фронта основная — запорожская и херсонская — переведена. Почему они сейчас и собираются: понимают, к чему все это идет. Взять негде", — подытожил Свитан.

Добавим, что военный эксперт рассказал, когда может начаться украинское контрнаступление.

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