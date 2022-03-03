Оккупанты специально блокируют украинские гуманитарные грузы — Зеленский

Гуманитарная помощь отправляется в разные части Украины и будет отправляться в дальнейшем.

Российская армия специально блокирует въезды для украинских гуманитарных грузов в оккупированных городках, чтобы завозить свой груз с другой стороны. Но не для того чтобы помочь украинцам.

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Об этом на пресс-конференции сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Потом они записывают видео, где раздают людям хлеб и другое", — сказал он.

Президент подчеркнул, что гуманитарные грузы – еда, питьевая вода, лекарства, в том числе инсулин – отправляются в разные части Украины и будут отправляться в дальнейшем.