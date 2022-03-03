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Оккупанты специально блокируют украинские гуманитарные грузы — Зеленский

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Оккупанты специально блокируют украинские гуманитарные грузы — Зеленский

president.gov.ua

Гуманитарная помощь отправляется в разные части Украины и будет отправляться в дальнейшем.

Российская армия специально блокирует въезды для украинских гуманитарных грузов в оккупированных городках, чтобы завозить свой груз с другой стороны. Но не для того чтобы помочь украинцам.

Об этом на пресс-конференции сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Потом они записывают видео, где раздают людям хлеб и другое", — сказал он.

Президент подчеркнул, что гуманитарные грузы – еда, питьевая вода, лекарства, в том числе инсулин – отправляются в разные части Украины и будут отправляться в дальнейшем.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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