"Оккупанты спешно бегут с позиций": Синегубов заявил, что ВСУ на Харьковщине выходят к границе с РФ (видео)

Украинские защитники продолжают освобождать Харьковскую область от российских оккупантов.
На отдельных участках фронта ВСУ уже вышли к государственной границе с Россией.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, армия РФ продолжает покидать свои позиции и убегать вглубь ранее оккупированных территорий, или сразу в Россию.
"Наши военные продолжают операцию по освобождению Харьковщины от российских оккупантов. Враг спешно бросает свои позиции и убегает вглубь ранее оккупированных территорий, или сразу на территорию РФ", — написал Синегубов.
Он уточнил, что россияне уже покинули населенные пункты Большой Бурлук и Двухлетняя Купянского района.
"На отдельных участках фронта наши защитники вышли к государственной границе с РФ", – добавил глава ОВА.
В свою очередь, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, пограничники в составе Сил продолжают уничтожать врага и укрепляться на освобожденных территориях.
Напомним, Кулеба объяснил рост количества ракетных ударов по Украине и призвал людей заботиться о собственной безопасности.
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