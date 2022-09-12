"Оккупанты спешно бегут с позиций": Синегубов заявил, что ВСУ на Харьковщине выходят к границе с РФ (видео)

На отдельных участках фронта ВСУ уже вышли к государственной границе с Россией.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, армия РФ продолжает покидать свои позиции и убегать вглубь ранее оккупированных территорий, или сразу в Россию.

"Наши военные продолжают операцию по освобождению Харьковщины от российских оккупантов. Враг спешно бросает свои позиции и убегает вглубь ранее оккупированных территорий, или сразу на территорию РФ", — написал Синегубов.

Он уточнил, что россияне уже покинули населенные пункты Большой Бурлук и Двухлетняя Купянского района.

"На отдельных участках фронта наши защитники вышли к государственной границе с РФ", – добавил глава ОВА.

В свою очередь, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, пограничники в составе Сил продолжают уничтожать врага и укрепляться на освобожденных территориях.

Напомним, Кулеба объяснил рост количества ракетных ударов по Украине и призвал людей заботиться о собственной безопасности.

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