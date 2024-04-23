Оккупанты спешно усиливают строительство укреплений в Крыму – какая причина: видео, фото

Россияне приступили к строительству укреплений по всему Крыму.

Россияне активизировали строительство укреплений во временно оккупированном Крыму, вероятно, на фоне активизации международной помощи Украине.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

Строительство укреплений проходит возле береговой линии на административной границе с Херсонской областью, а также в центре полуострова.

Россияне, в частности, возводят новые окопы, укрепляют старые и усиливают охрану логистических объектов.

Строительство укреплений во временно оккупированном Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Строительство укреплений во временно оккупированном Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Строительство укреплений во временно оккупированном Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

"Вероятно, это происходит на фоне поступающей военной и финансовой помощи для Украины со стороны союзников. Новости о скором поступлении на вооружение СОУ баллистических ракет ATACMS очень беспокоят российскую власть. Ведь эти ракеты, в сочетании с истребителями F-16 и другими средствами, могут уничтожить так называемый «Крымский мост», что кардинально изменит ситуацию на поле боя", — отметили в "АТЕШ".

Напомним, демократ Марк Уорнер рассказал, что США могут отправить помощь для Украины, в том числе дальнобойные системы ATACMS, уже на следующей неделе.

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