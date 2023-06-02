Оккупанты спешно выводят корабли из порта в оккупированном Бердянске: что произошло

Из порта выходят корабли, недавно зашедшие для похищения украинских зерновых и металлолома.

Российские агрессоры начали выводить корабли из порта в оккупированном Бердянске после взрыва.

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Об этом сообщает городская военная администрация.

«О хлопке. По предварительным данным, из Бердянского порта бегут корабли, которые недавно зашли для похищения украинских зерновых и металлолома», – говорится в сообщении.

Кроме того, данную информацию подтверждают жители Мелитополя, сообщил мэр Иван Федоров в эфире телемарафона.

«Местные жители сообщают, что после взрыва, который был в Бердянском порту несколько часов назад, враг начал быстро вывозить как свое оборудование по дороге, так и отводить приехавшие загружать корабли, точнее воровать, наше зерно. Пока нет информации – загружены эти корабли или нет», – заявил Иван Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Бердянске снова "прилеты". Известно о по меньшей мере шести взрывах.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожскую область. Под ударом был поселок Камышеваха. Там двое мирных жителей погибли и еще четверо пострадали.

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