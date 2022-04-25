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Оккупанты сравняли с землей и захватили одно из сел Луганской области – ОВА

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Оккупанты сравняли с землей и захватили одно из сел Луганской области – ОВА

Фото: Сергей Гайдай/Facebook

Российские оккупанты полностью разрушили одно из сел Луганской области, а затем захватили территорию.

Российские оккупанты уничтожили село Новотошковское авиаударами.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Захватывать там было нечего. Российские войска взяли сожженную землю Новотошковского. После продолжительного уничтожения авиаударами рашисты заняли Новотошковское, которое входит в состав Горной ВГА", — отметил Гайдай.

Глава ОВА также сообщил, что в настоящее время продолжаются бои за другие населенные пункты, которые входят в состав громады.

Напомним, наемники ЧВК "Вагнер" пытались атаковать позиции ВСУ в Луганской области и понесли потери. Атака была неудачной, "вагнеровцам" досталось на орехи от украинских защитников и они сбежали.

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