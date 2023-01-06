Оккупанты сразу после Рождества готовятся наступать на Донецком фронте: эксперт рассказал детали

В частности, в Угледар переброшена частная армия Шойгу, которая будет выполнять штурмовые задания.
Российские войска готовы наступать на Донецком фронте, о чем свидетельствует их перемещение, а попытки штурма оккупанты начнут сразу после Рождества.
Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, сообщает "24 Канал".
Эксперт рассказал, где Россия сегодня рассредоточивает свои войска.
"В основном — по селам в районе юга Донецка до Мариуполя, от Мариуполя до Гуляйполя. Под Угледаром очень большое рассредоточение войск. Сейчас они начинают движение, то есть готовятся после 7-8 января перейти к локальным наступлениям", — сообщил Свитан.
В то же время, он заверил, что украинские войска будут уничтожать любое перемещение вражеских сил, ведь ВСУ прекрасно видят их на глубину в 50-70 км.
Полковник запаса также рассказал, что в Угледар перебросили частную армию министра обороны РФ Сергея Шойгу. Речь идет о штурмовиках, выполняющих штурмовые задачи. Определенная передислокация фиксируется в районе Соледара.
"Они готовятся к определенному прорыву севернее Соледара. Мы видим увеличение плотности войск, подготовку к определенным наступательным действиям в районе Кременной – в сторону Лимана. А также Сватово, и из Валуек идет определенный поток войск, и из-под Троицкого – в сторону Купьянска", – рассказал военный эксперт.
Он отметил, что сейчас заметна подготовка российских оккупантов сразу после Рождества начать определенные наступательные действия на Донецком фронте.
"Готовимся мы и к этому в частности, к такому движению россиян. И выполняем свои наступательные задачи там, где это сейчас позволяет погода", – сказал Свитан.
Чего ждать на фронте
Напомним, по данным ГУР Минобороны Украины, Россия планирует 15 января объявить мобилизацию и собрать 500 тыс. новых оккупантов в дополнение к ранее мобилизованным 300 тыс. В разведке говорят, что эти силы агрессор бросит в наступление в Донецкой, Харьковской областях и, возможно, в Запорожской области.
Глава Офиса президента Андрей Ермак 6 января сообщил партнерам из США, что Россия концентрирует группировку для проведения наступательных действий.
Накануне секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что в феврале может быть обострение на фронте, поэтому нужно к этому готовиться.
В то же время, президент Владимир Зеленский предупреждал, что Россия готовит новую волну агрессии в войне против Украины.
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