Оккупанты сразу после Рождества готовятся наступать на Донецком фронте: эксперт рассказал детали

В частности, в Угледар переброшена частная армия Шойгу, которая будет выполнять штурмовые задания.

Российские войска готовы наступать на Донецком фронте, о чем свидетельствует их перемещение, а попытки штурма оккупанты начнут сразу после Рождества.

Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, сообщает "24 Канал".

Эксперт рассказал, где Россия сегодня рассредоточивает свои войска.

"В основном — по селам в районе юга Донецка до Мариуполя, от Мариуполя до Гуляйполя. Под Угледаром очень большое рассредоточение войск. Сейчас они начинают движение, то есть готовятся после 7-8 января перейти к локальным наступлениям", — сообщил Свитан.

В то же время, он заверил, что украинские войска будут уничтожать любое перемещение вражеских сил, ведь ВСУ прекрасно видят их на глубину в 50-70 км.

Полковник запаса также рассказал, что в Угледар перебросили частную армию министра обороны РФ Сергея Шойгу. Речь идет о штурмовиках, выполняющих штурмовые задачи. Определенная передислокация фиксируется в районе Соледара.

"Они готовятся к определенному прорыву севернее Соледара. Мы видим увеличение плотности войск, подготовку к определенным наступательным действиям в районе Кременной – в сторону Лимана. А также Сватово, и из Валуек идет определенный поток войск, и из-под Троицкого – в сторону Купьянска", – рассказал военный эксперт.

Он отметил, что сейчас заметна подготовка российских оккупантов сразу после Рождества начать определенные наступательные действия на Донецком фронте.

"Готовимся мы и к этому в частности, к такому движению россиян. И выполняем свои наступательные задачи там, где это сейчас позволяет погода", – сказал Свитан.

Чего ждать на фронте

Напомним, по данным ГУР Минобороны Украины, Россия планирует 15 января объявить мобилизацию и собрать 500 тыс. новых оккупантов в дополнение к ранее мобилизованным 300 тыс. В разведке говорят, что эти силы агрессор бросит в наступление в Донецкой, Харьковской областях и, возможно, в Запорожской области.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 6 января сообщил партнерам из США, что Россия концентрирует группировку для проведения наступательных действий.

Накануне секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что в феврале может быть обострение на фронте, поэтому нужно к этому готовиться.

В то же время, президент Владимир Зеленский предупреждал, что Россия готовит новую волну агрессии в войне против Украины.

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